Россия готова поделиться опытом борьбы с туберкулезом

Россия готова делиться со странами ШОС опытом борьбы с туберкулезом
Россия достигла исторически низких показателей по заболеваемости туберкулезом и готова делиться своим опытом борьбы с этой и другими инфекциями со странами ШОС. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он отметил, что у макрорегиона сейчас есть потребность в том, чтобы отвечать на новые вызовы и бороться с заболеваниями, которые создают наибольшее бремя для здоровья населения.
"У нас накоплен богатый опыт и профессионализм в области борьбы с туберкулезом и другими опасными инфекциями, и мы готовы делиться своим опытом. Хочу отметить, что сегодня мы достигли исторически низких показателей по заболеваемости туберкулезом, что отмечено Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Мурашко, обращаясь по видеосвязи к министрам здравоохранения государств - членов ШОС.