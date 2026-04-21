Хирург рассказал, когда «родимое пятно» требует лечения

В первые два месяца жизни особенно важно следить за родимым пятном младенца. Об этом «Газете.Ru» рассказал сосудистый хирург, детский хирург, член Международной организации изучения сосудистых образований (ISSVA), руководитель Центра сосудистой патологии «Гемангиома» Романов Дмитрий.

«Каждый сотый новорожденный в России появляется на свет с младенческой гемангиомой. Это не просто «родимое пятно», а доброкачественное сосудистое новообразование, в основе которого лежит аномальная пролиферация эндотелиальных клеток. Иными словами, сосудистые клетки начинают активно делиться и формируют образование на коже или в глубине тканей. Типичный сценарий выглядит так: при рождении гемангиома может быть почти незаметной, но уже к 1–2 месяцам жизни входит в фазу бурного роста. Именно в этот период особенно важно наблюдение специалиста и, при необходимости, начало лечения», — заявил эксперт.

Романов объяснил, что упущенное время может привести к формированию рубцов, деформации тканей или функциональным нарушениям – например, если образование расположено в области век, носа или дыхательных путей. По оценкам специалистов, примерно у 10–15% детей с гемангиомами возникают осложнения, требующие активного вмешательства.

Врач рассказал, что до конца 2000-х годов основными методами лечения были хирургическое удаление, криодеструкция и применение кортикостероидов – каждый из них имел ограничения и риск побочных эффектов. Ситуация изменилась после внедрения бета-адреноблокаторов.

Хирург объяснил, что механизм их действия связан с влиянием на сосудистую ткань: препараты вызывают сужение сосудов, подавляют ангиогенез и запускают апоптоз – программируемое удаление клеток. В результате гемангиома постепенно бледнеет, уплощается и уменьшается.

Романов заявил, что наиболее известным препаратом этой группы стал пропранолол, который долгое время рассматривался как основной стандарт терапии.

Хирург отметил, что в последние годы в России возникла проблема доступности специализированных форм пропранолола для лечения детей. В этих условиях внимание специалистов привлекли другие препараты той же группы.

«В клинической практике применяется атенолол – кардиоселективный бета-адреноблокатор, хорошо известный в кардиологии. Он широко доступен и, по данным сравнительных наблюдений, демонстрирует сопоставимую эффективность. Среди особенностей препарата врачи отмечают более избирательное действие – преимущественно на β1-рецепторы, что снижает влияние на дыхательную систему, а также меньшую вероятность побочных эффектов, связанных с уровнем глюкозы и сном. Кроме того, препарат удобен в применении за счет более простого режима приема», — рассказал Романов.

При этом хирург подчеркнул, что лечение должно проводиться под медицинским контролем, с индивидуальным подбором дозировки.

Романов отметил, что методы лечения с использованием бета-блокаторов отражены в клинических рекомендациях Минздрава России «Гемангиома инфантильная». Как утверждает врач, в них атенолол рассматривается как один из возможных вариантов терапии, прежде всего в ситуациях, когда применение пропранолола ограничено.

Хирург заявил, что на практике распространение подхода в регионах остается неравномерным. Методика уже применяется в ряде городов, включая Москву, Воронеж, Уфу и Якутск, однако ее широкому внедрению в государственных клиниках мешают регламентные ограничения.

«Формально атенолол в действующих рекомендациях указан преимущественно как альтернатива – например, для пациентов с бронхообструкцией или нарушениями сна. В результате врач в государственной клинике нередко ограничен в возможности назначить этот препарат, если у ребенка отсутствуют такие показания, даже при наличии других оснований для терапии», — подчеркнул Романов.

В то же время, как отметил эксперт, накопленный клинический опыт и данные наблюдений позволяют обсуждать более широкое применение препарата. Романов заявил, что в настоящее время ведется работа над обновлением рекомендаций, в рамках которой рассматривается возможность расширения его роли в лечении младенческих гемангиом.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором эффективности лечения остается его своевременное начало.

«Гемангиома, которая при терапии в возрасте 3–4 месяцев может полностью регрессировать без следа, при более позднем обращении иногда приводит к выраженным косметическим дефектам или требует хирургического вмешательства», — заявил хирург.

По его словам, врачи советуют родителям внимательно наблюдать за подобными образованиями у детей и при любых признаках роста своевременно обращаться за консультацией. В большинстве случаев это позволяет либо избежать лечения, либо начать его на ранней стадии с наилучшим результатом.