Почему весной чаще болит голова

С приходом тепла многие люди сталкиваются с учащением головных болей и приступов мигрени. Почему это происходит и как смягчить симптомы, в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог Асарат Камбарова.

По её словам, весной организм человека подвергается сразу нескольким испытаниям. Головные боли провоцируют перепады температуры и атмосферного давления, увеличение светового дня, а также начало сезона цветения и связанная с ним аллергия на пыльцу. Все эти факторы воздействуют на центральную нервную систему и могут запускать мигренозные приступы.

Специалист призывает людей с частыми приступами мигрени регулярно наблюдаться у невролога. Но существуют ситуации, когда медлить нельзя. Немедленная медицинская помощь требуется, если: