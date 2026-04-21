Британка проснулась парализованной и в 36 лет оказалась в доме престарелых

Британка Эрика Мэйс когда-то занималась серфингом, танцами и гимнастикой, но оказалась бездомной и прикованной к инвалидному креслу из-за болезни. Историю женщины, вынужденной в 36 лет жить в доме престарелых, опубликовало издание Mirror.

Мэйс в 16 лет начала работать тренером по гимнастике, сама снимала квартиру, зарабатывала деньги. Однако из-за алкогольной зависимости в конце концов она оказалась бездомной, и из-за образа жизни тяжело заболела. В 2021 году женщина почувствовала себя плохо и решила снять номер в отеле, куда еле дошла.

«У меня были душ, постель, еда, я так хорошо спала в ту ночь. Но к утру все изменилось. Я не чувствовала ног — думала, что отлежала их», — вспоминает она.

УЗИ, которое сделали Мэйс после госпитализации, показало пятисантиметровый абсцесс, сдавливающий спинной мозг. К тому времени женщина уже была парализована от груди и ниже. Позднее выяснилось, что спинной мозг был поврежден из-за заражения золотистым стафилококком.

С момента паралича британка передвигается на инвалидной коляске и из-за сложного финансового положения вынуждена жить в социальных домах престарелых. Несмотря на все трудности ей удалось бросить курить, сосредоточиться на здоровом питании и начать самостоятельно заботиться о себе.