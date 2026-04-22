Врачи за шесть минут и без разрезов избавили мужчину от рака печени

В Челябинске хирурги онкологического отделения клиники ЮУГМУ всего за шесть минут, без единого разреза и общего наркоза удалили рак печени, использовав для этого новое оборудование с микроволновым излучением. Как пояснили в клинике, оно позволяет выжигать опухоли диаметром до пяти сантиметров, не затрагивая здоровые ткани.

Пациент из Оренбургской области поступил в клинику уже после двух перенесенных операций, проведенных из-за цирроза, портальной гипертензии и доброкачественной опухоли печени. Однако при плановом обследовании у него неожиданно обнаружилась новая, злокачественная опухоль размером около 2,5 сантиметра.

«Традиционная резекция печени была бы в его случае крайне травматичной, — пояснила заведующая онкологическим отделением Ирина Куракина. — Опухоль располагалась в труднодоступных сегментах, где пришлось бы удалять большой объем ткани».

Врачи выбрали щадящий метод микроволновой абляции, когда под контролем УЗИ через прокол кожи в опухоль вводится тончайший электрод, который с помощью мощнейшего микроволнового излучения разогревает ткани до температур, вызывающих гибель злокачественных клеток. Патологический очаг разрушается, а некроз тканей полностью рассасывается в течение двух месяцев.

В отличие от хирургической операции, занимающей не менее трех часов, новое оборудование позволило удалить опухоль за считанные минуты. Все это время пациент находился в сознании. Вмешательство проводилось под местной анестезией и внутривенным обезболиванием.

А с учетом отсутствия кровопотерь и минимальной травматичности, мужчина восстановился после операции буквально за несколько дней.

Через два месяца ему проведут контрольную компьютерную томографию. Но как показывает практика, в большинстве случаев одной процедуры микроволнового "выжигания" достаточно для полного разрушения новообразования.