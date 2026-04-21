Женщина списала боль в ноге на спортивную травму и оказалась тяжело больна

Американка Джессика Краузер впервые столкнулась со странными ощущениями в мышцах, которые оказались симптомом тяжелой болезни. Историю 44-летней женщины опубликовало издание Metro.

В 2017 году у женщины стало часто сводить икроножную мышцу, но она списала ощущения на спортивную травму, полученную при подготовке к полумарафону. Кроме того, ей часто с трудом удавалось удерживать перед собой газету, набирать текст, готовить еду.

«Дети всегда замечали это и спрашивали, нервничаю ли я или напугана, но я не нервничала, потому что считала спазмы следствием стресса», — вспоминает она.

В конце концов Краузер пожаловалась на боль в ноге гинекологу, и та отправила ее к неврологу. К тому времени одна нога женщины начала волочиться, от холода ее начинало неудержимо трясти, а во время семейного застолья она не могла усидеть на месте и все время двигалась. Через два года после появления первых симптомов американке диагностировали болезнь Паркинсона.

Сейчас Краузер лечат методом глубокой стимуляции мозга (DBS) — ей в череп имплантировано устройство, подающее электрический ток в области, ответственные за управление движением.

«Теперь мои симптомы настолько хорошо контролируются, что я просыпаюсь каждое утро и не думаю о болезни Паркинсона. Я могу сосредоточиться на других вещах, например, на своей семье и друзьях», — призналась женщина.

