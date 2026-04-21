Назван симптом рака легких, который проявляется на руках

Рак легких у британца Брайана Геммелла долго не проявлялся классическими симптомами — единственным сигналом болезни стало изменение формы пальцев, которое он заметил задолго до диагноза. Его историю пациента опубликовало издание Daily Mirror.

По словам мужчины, ранним признаком заболевания у него стали так называемые «барабанные палочки» — утолщение кончиков пальцев и изменение формы ногтей. Этот симптом известен в медицине как признак хронических заболеваний легких и может сопровождать, в том числе, рак.

Геммелл отметил, что выявить изменение можно простым способом: проложить два пальца друг к другу так, чтобы они соприкасались по всей длине, а ногти были направлены друг на друга. В норме из-за небольшого естественного изгиба ногтей и пальцев между ними сверху и по центру остается маленькое просветное пространство — оно и выглядит как ромб или «окошко». Его отсутствие может указывать на патологические изменения в мягких тканях.

Врачи подтверждают, что подобный симптом действительно встречается, но подчеркивают: он не является специфическим и требует медицинской оценки. Терапевт Хелен Пирси напомнила о более распространенных признаках болезни. Среди них — длительный кашель (более трех недель), одышка, хрипы при дыхании, частые инфекции дыхательных путей, боль в груди или плече, а также появление крови в мокроте.

К дополнительным симптомам относятся хроническая усталость, охриплость голоса и отеки лица или шеи. Специалисты рекомендуют не игнорировать любые стойкие изменения самочувствия и при появлении подозрительных симптомов своевременно обращаться к врачу. Ранняя диагностика рака легких значительно повышает шансы на успешное лечение.