Почему тяжелое поражение позвоночника может начаться с высыпаний на коже

Иногда серьезные проблемы с позвоночником начинаются не с острой боли после поднятия тяжестей или травмы, а с симптомов, которые кажутся безобидными: усталость, высыпания на коже. Но за этими признаками, оказывается, может скрываться начало грозного заболевания, сковывающего позвоночник. Об анкилозирующем спондилоартрите - болезни, которую в народе чаще называют болезнью Бехтерева, а также о неочевидных симптомах, на которые стоит обратить внимание, чтобы диагностировать недуг без запоздания, "Российской газете" рассказал врач-ревматолог Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета кандидат медицинских наук Алексей Мешков.

Что это за болезнь и кто в группе риска?

"Если ставить вопрос именно так - могут ли прыщи и усталость быть началом болезни Бехтерева, ответ, в принципе, да, - поясняет доктор Мешков. - Но все же корректнее говорить не "болезнь Бехтерева", а "анкилозирующий спондилит". Еще более точный международный термин - «аксиальный спондилоартрит»".

Это тяжелое иммуновоспалительное ревматическое заболевание, которое коварно тем, что поражает не только позвоночник. Статистика неумолима: болезнь чаще стартует у молодых мужчин (пик приходится на возраст 20-30 лет), но встречается и у женщин. Чем опасен недуг? Без лечения воспаление приводит к сращению позвонков - формируется тот самый "бамбуковый позвоночник" и "поза просителя".

Но это лишь одно из возможных проявлений болезни, которая поражает различные органы и системы организма.

"Важно и то, что далеко не у всех пациентов формируются тяжелые ограничения подвижности или инвалидизация, которых обычно опасаются", - отмечает Мешков.

Ранняя диагностика здесь критически важна: чем раньше начать лечение, тем выше шанс сохранить гибкость и активность на долгие годы.

Когда кожа и слабость сигналят об опасности

Спондилоартрит коварен тем, что может проявляться неспецифическими симптомами: человек и подумать не может, что нависла угроза над его позвоночником. Но, оказывается, тело может посылать тревожные сигналы через кожу и общее состояние задолго до того, как заболит спина.

"При спондилоартритах воспаление может затрагивать позвоночник, суставы и внескелетные органы. К таким проявлениям относятся поражения кожи, кишечника и иногда глаз", - комментирует доктор Мешков.

Поэтому игнорировать странные высыпания, списывая их на гормональный сбой, не стоит.

"Я бы, правда, не называл их просто прыщами. Очень часто болезни из группы спондилоартритов связаны с псориазом. Длительное течение активного псориаза, особенно с поражением ногтей, повышает риск развития воспаления в позвоночнике. В ряде случаев встречается и гнойничковая сыпь, которую действительно можно принять за прыщи, но которая тоже связана с воспалительным процессом в спине", - поясняет ревматолог.

Что касается хронической разбитости и усталости, постоянных спутников современного человека, - этот признак нельзя оставлять без внимания, списывая на стресс и высокие нагрузки.

"Усталость - крайне неспецифический симптом, который ежедневно испытывают миллионы людей. Если рассматривать за ним только редкие и тяжелые заболевания, можно быстро прийти к избыточной тревоге и ипохондрии. Тем не менее при анкилозирующем спондилите слабость и усталость даже выделяются как отдельный параметр при оценке активности болезни", - подчеркивает Алексей Мешков.

Красные флаги: когда идти к врачу?

Как отличить обычный недосып и усталость от начала болезни? Эксперт дает четкий ориентир:

"При спондилоартритах важно оценивать весь комплекс жалоб. Помимо позвоночника могут вовлекаться суставы, кожа, глаза, иногда кишечник".

Если усталость и высыпания сопровождаются болью в спине в покое (особенно во второй половине ночи), утренней скованностью, припуханием суставов или воспалением глаз (увеитом), то визит к ревматологу откладывать нельзя.

"Разумная настороженность необходима, но не менее важно соблюдать баланс и не заниматься самостоятельной диагностикой. Если сомнения сохраняются или тревога усиливается, лучше обратиться к врачу: это поможет либо снять лишние опасения, либо вовремя начать лечение, если проблема действительно есть", - резюмирует специалист.

Анкилозирующий спондилит сегодня хорошо лечится, и многие люди сохраняют привычный образ жизни. Главное - не пропустить заболевание, когда оно маскируется под "малозначимые" симптомы.