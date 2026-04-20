Минздрав напомнил о важности доноров

Система сдачи крови в России отлажена, но потребность в донорах будет актуальной всегда, отметила директор департамента экстренной медицинской помощи и управления рисками Минздрава России Инна Куликова на пресс-конференции в ТАСС.

«Несмотря на то, что в стране уже создана стабильная система, мы понимаем, что потребность в донорской крови, в ее компонентах есть всегда. И поэтому с особой теплотой хочется сказать слова благодарности тем донорам, которые, можно сказать, как на работу ходят, чтобы обеспечить потребность наших уважаемых пациентов, наших медицинских организаций и производств, где выпускаются препараты крови, необходимыми компонентами донорской крови и плазмы», — сказала она.

Национальный день донора крови в России отмечается ежегодно 20 апреля.