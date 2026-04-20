Стало известно, сколько доноров костного мозга вступили в федеральный регистр

Более 535 тыс. потенциальных доноров костного мозга вступили в федеральный регистр, обращаемость к регистру возросла в два раза за 3,5 года, совместимые или частично совместимые доноры находятся в 97% случаев. Об этом сообщила начальник управления службы крови и экстремальной медицины ФМБА России Ольга Эйхлер на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам Всероссийской акции "Донорский рекорд России".

«Регистр был создан по поручению президента в 2022 году, и это целое событие, которое положило начало для создания и развития такого большого направления, как трансплантация донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. <…> На данный момент, стартуя 1 сентября 2022 года, мы собрали все накопленные данные, не потеряв ни одной записи, а это было 112 тысяч. На данный момент, спустя всего лишь 3,5 года, мы имеем уже более 535 тыс. добровольцев, потенциальных доноров костного мозга, которые вступили в федеральный регистр», — сказала Эйхлер.

Она подчеркнула, что это дает российским трансплантационным клиникам возможность находить доноров внутри страны. Обращаемость к регистру, по словам Эйхлер, возросла в два раза, находятся совместимые или частично совместимые доноры в 97% случаев.