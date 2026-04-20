У шестилетнего ребенка нашли россыпь камней в желчном пузыре

Новосибирские хирурги успешно прооперировали мальчика с желчнокаменной болезнью.

Шестилетний Степан был госпитализирован в Новосибирскую областную клиническую больницу. В желчном пузыре у ребенка врачи обнаружили три камешка, которые не рассасывались под действием лекарств.

«Способ лечения в таких случаях - удаление органа со всем его содержимым, — пояснили в минздраве региона. — Мальчику удалили желчный пузырь в плановом порядке, поэтому операция была максимально щадящая - лапароскопическая, без разрезов, через три прокола в животе. От них даже следов не останется».

Отмечается, что операция прошла успешно. Спустя полтора дня после хирургического вмешательства Степана уже выписали домой.