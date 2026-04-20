В Подмосковье закупили офтальмологическое оборудование на десятки миллионов рублей

Зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что в семь медицинских организаций региона с начала года поступило новое офтальмологическое оборудование. На закупку медтехники направили 64 млн рублей. Такие данные приводит пресс-служба регионального Минздрава.

«Офтальмологические заболевания значительно влияют на качество жизни пациентов. Именно поэтому мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием. Для нас важно повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей региона», — заявил Забелин.

Всего в региональные медучреждения направили 20 единиц офтальмологического оборудования. Медицинская техника поступила в Зарайскую, Раменскую, Королевскую, Подольскую и другие больницы. Так, в медучреждениях теперь установлены операционные лупы с налобным осветителем, система офтальмологическая лазерная, желтый лазер офтальмологический и другая техника. До конца года запланировано поставить еще 30 единиц оборудования.