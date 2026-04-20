Сомнолог Царёва назвала основные причины бессонницы

Около половины причин бессонницы связаны с образом жизни и сонными привычками, другая половина — со здоровьем, расстройствами сна и другими факторами. Этим в беседе с RT поделилась невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царёва.

«Первое, что мы начинаем делать, когда работаем с бессонницей, — это восстанавливаем гигиену сна и режим сна. Потому что, если мы говорим про хроническую бессонницу, это важная база, которая может значительно улучшить ситуацию, а у кого-то и быть достаточным воздействием, чтобы поправить сон», — поделилась специалист.

Среди основных рекомендаций — вставать в одно и то же время и не находиться в кровати без сна (ни при первом засыпании, ни после ночных пробуждений).

«Нахождение в кровати — это будет бессонница, особенно если это длится несколько недель подряд. Закрепляется рефлекс и становится почвой для условно-рефлекторной бессонницы», — подчеркнула эксперт.

Врач также посоветовала ограничить свет перед засыпанием, исключить кофеин и алкоголь за два-три часа до сна и ограничить физическую нагрузку после 17:00.

«Более индивидуальные причины мы уточняем с помощью обследований, например со стороны здоровья. Это может быть сниженная функция щитовидной железы, это могут быть болевые синдромы различной природы. Это могут быть психические расстройства, тревожность, депрессия как последствия длительного, выматывающего стресса, например, или длительной болезни — тоже вариант», — отметила сомнолог.

Она дополнила, что большинство бессонниц, с которыми сталкиваются врачи, являются вторичными.

«Вторичная бессонница является следствием других заболеваний, и в том числе других расстройств сна, как нарушения дыхания либо нарушения движения во сне, которые тоже могут приводить к пробуждениям, например, либо сложностям заснуть», — пояснила собеседница RT.

Для уточнения причин бессонницы, по её словам, необходимы анализы для понимания общего физического здоровья, исключение тревожно-депрессивных расстройств и исследование сна.

