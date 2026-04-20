В Китае из мозга женщины извлекли червя длиной восемь сантиметров

Китайские хирурги провели операцию по удалению паразита из головного мозга 61-летней женщины после длительного периода неясных неврологических симптомов. Случай произошел в одной из клиник провинции Гуандун в начале апреля, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Пациентка в течение нескольких лет жаловалась на онемение конечностей и кожи головы, повышенную чувствительность к холоду и судорожные приступы. Первые симптомы появились после операции на позвоночнике в 2021 году, однако их причина оставалась неясной.

Диагноз удалось установить после нейровизуализации: невролог обнаружил характерный «туннелеобразный» след в тканях мозга, указывающий на перемещение паразита. В ходе хирургического вмешательства был извлечен червь длиной около восьми сантиметров. После операции состояние женщины существенно улучшилось.

По словам врачей, заражение могло произойти много лет назад. Пациентка сообщила, что в подростковом возрасте ей применяли народный метод лечения зубной боли — в кариозную полость помещали лягушачью лапку. Также в анамнезе отмечено употребление некипяченой воды и использование нетрадиционных средств лечения.

Подобные случаи чаще всего связаны с паразитарными инфекциями, при которых личинки или яйца гельминтов попадают в организм через загрязненную воду или пищу, сырые или плохо обработанные продукты животного происхождения.

После попадания в организм паразиты могут распространяться в кровотоке или через ткани, достигая центральной нервной системы. Некоторые виды способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и вызывать поражение мозга, включая воспаление, судороги и неврологические нарушения.

Медики подчеркивают, что подобные инфекции остаются редкими, однако риск повышается при употреблении сырой воды и использовании непроверенных методов лечения.