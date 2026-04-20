Эксперт рассказал, сколько россиян страдают от повышенного давления

Врач Конради: от 41 до 54% населения России страдает от гипертонии
У взрослого населения (от 25 лет и старше) распространенность повышенного давления растет с возрастом и от 41 до 54% населения страдает от гипертонии, рассказала «Газете.Ru» академик РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. Алмазова, заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии Александра Конради.
«Никто точно не знает, есть разные статистические данные. Например, можно посчитать количество пациентов, которые когда-либо обращались за медицинской помощью и были зарегистрированы. По этим данным, около 21 миллиона жителей [России] имеют повышенное давление. Более точная информация получается при эпидемиологических исследованиях. В таких исследованиях измеряют артериальное давление у людей из разных регионов. При этом важно, чтобы выборка была случайной и несмещенной. В России уже 12 лет проводится такое исследование, называется ЭССЕ-РФ», — рассказала доктор.
«Если пересчитать на численность населения, получится, что более 40 миллионов человек нуждаются в помощи. Но многие не знают о своей проблеме или не хотят знать. Скорее всего, больных гипертонией может быть еще больше», — заключила доктор.