В РАН объяснили, почему люди неправильно понимают суть вакцин от рака

Вакцина против рака на самом деле - игра слов, профилактировать рак невозможно, сказала ТАСС генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.

"Что такое вакцина? Вакцина в нашем понимании - это устойчивый иммунный ответ, полученный за счет какого-то внешнего воздействия. Есть вакцина от оспы. Вводят частицы оспы человеку, и иммунная система человека знакомится с этой оспой и выстраивается барьер из иммунных клеток, которые помнят, что такую бациллу надо убить. Вакцина против рака на самом деле - игра слов. Спрофилактировать рак мы не можем", - сказала Паровичникова.

Она добавила, что, хотя в привычном понимании это и невозможно, в некотором смысле вакцина от рака все же существует. По словам эксперта, в случае вакцинации идет речь о том, чтобы использовать силы собственной иммунной системы против опухолевых клеток, которые есть в организме. Паровичникова отметила, что есть разные способы обучения иммунных клеток. Например, трансплантацию стволовых гемопоэтических клеток от донора можно назвать вакциной.

"То есть мы пересаживаем иммунную систему донора рецепиенту, пациенту. Она приживается, потому что иммунная система - это часть кроветворной системы, то есть это ее биологическое свойство. И новые, молодые донорские клетки, знакомясь с организмом хозяина, видят, что вот эта клетка совсем мне не нравится, и убивают, то есть берут под контроль. И вот когда пациент живет с трансплантатом от донора, он, считайте, вакцинирован. Это долгоиграющая вакцина", - говорит Паровичникова.

Она подчеркнула, что подобные трансплантации, по сути, и являются вакциной.