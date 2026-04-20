Зачем в России появились врачи здорового долголетия

С 2026 года в России официально появилась новая врачебная должность - "врач по медицине здорового долголетия", и это уже закреплено в Программе госгарантий. Подготовку по этому направлению в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского (РНЦХ) прошли доктора из 50 регионов России - от Калининграда до Дальнего Востока. Новым специалистам предстоит работать в Центрах здорового долголетия - их сейчас открывают на базе существующих Центров здоровья.

Этим врачам предстоит изменить саму философию взаимодействия доктора и пациента. Вместо лечения уже развившихся заболеваний они будут работать на опережение. Об этом "РГ" рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Алексей Александрович, частью нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" является программа "Медицина здорового долголетия". Поставлена цель - к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а к 2036-му - 81 года. Что именно меняется в подходе государства к регулированию старения?

Алексей Москалев: Стратегический поворот действительно происходит, и он принципиален. Раньше система здравоохранения по своей логике была реактивной: человек заболел - его лечат. Нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" меняет точку приложения усилий - мы хотим работать с человеком до того, как болезнь состоялась. Это не красивые слова в декларации, а конкретные организационные и финансовые решения: новые специалисты, новые программы обследования, новые структуры, новые протоколы.

Цифры говорят сами за себя: страны, которые инвестировали в превентивную медицину - Япония, Финляндия, Сингапур - получили реальный прирост продолжительности здоровой жизни без пропорционального роста расходов на лечение. Мы движемся в том же направлении, и цель 78 лет к 2030 году - это не политический лозунг, а просчитанный ориентир.

Ключевое нововведение - появление с 2026 года новой должности "врач по медицине здорового долголетия". В чем же принципиальное отличие этих врачей от тех, кто сегодня лечит возрастные болезни?

Алексей Москалев: Конечно, любой хороший врач, который помогает пациенту контролировать давление или удерживать диабет в компенсации, продлевает ему жизнь - в этом нет сомнений. Но врач по медицине здорового долголетия работает с другим контингентом и с другой логикой. Его пациент - условно здоровый человек с 18 лет, у которого еще ничего не болит, но уже накапливаются предриски: снижается мышечная масса, нарушается метаболизм глюкозы, начинается хроническое воспаление.

Терапевт в поликлинике на это не смотрит - у него нет на это ни времени, ни инструментов, ни протоколов. Новый специалист будет работать именно с этим скрытым периодом - между здоровьем и болезнью - и его задача не допустить перехода в болезнь вовсе. Это другая медицинская философия и другой набор компетенций.

Не получится ли так, что врачей для Центров долголетия будут набирать из поликлиник, где и так не хватает терапевтов?

Алексей Москалев: Модель, которую мы выстраиваем, не предполагает переманивания терапевтов из поликлиник. Во-первых, переподготовку проходят преимущественно специалисты, уже работающие в Центрах здоровья, - это отдельная структура. Во-вторых, в перспективе врач долголетия должен разгружать первичное звено, забирая на себя работу с практически здоровыми людьми, которые сейчас приходят к терапевту с запросами, выходящими за рамки лечения болезней. А далее разгрузить систему здравоохранения еще больше, отодвигая риски многих возраст-ассоциированных хронических заболеваний.

В РНЦХ имени Петровского прошел первый выпуск таких специалистов. Расскажите подробнее об этой программе.

Алексей Москалев: Первый выпуск стал для нас важным событием: мы увидели, что запрос среди врачей огромный. На программу пришли люди с большим клиническим опытом, которые чувствовали, что существующие инструменты не позволяют им работать с пациентом так, как они хотели бы.

Обучение строится по нескольким крупным блокам. Первый - биология старения: клеточные механизмы, эпигенетика, инсулинорезистентность, воспаление как универсальный драйвер возрастных изменений. Второй - методы оценки биологического возраста и функциональных резервов организма. Третий - персонализированные интервенции: нутрициология доказательного уровня, фармакологические и нефармакологические подходы к коррекции возрастных изменений.

И отдельный большой блок - мотивационное интервью и психология поведенческих изменений, потому что без умения мотивировать пациента все остальное работает вхолостую. Это принципиально новые компетенции для врача, воспитанного в традиции "найди болезнь и лечи".

Новые специалисты будут работать в Центрах долголетия, которые создаются на базе действующих Центров здоровья. Как будет построена работа такого центра?

Алексей Москалев: Если человек придет не с жалобами, а с запросом: хочу понять, как я старею и что могу с этим сделать. Первый визит - это комплексная оценка состава тела, когнитивные тесты, шкалы приверженности здоровому образу жизни, скорость ходьбы, сила хвата, тест на равновесие. По ним определяется биологический возраст. По итогам человек получит персональную дорожную карту с конкретными рекомендациями. При необходимости он направляется на второй этап, предполагающий углубленный чекап предрисков, лежащих в основе превышения биологического возраста над паспортным.

Чтобы сделать эту модель работоспособной, нужно изменить отношение самих людей к их здоровью. Вы знаете, как?

Алексей Москалев: Мировой опыт показывает, что работают несколько вещей. Первое - визуализация: когда человеку показывают его биологический возраст и он видит, что паспортный возраст 48, а биологический - 55, это производит сильное впечатление и запускает мотивацию. Второе - конкретность: не просто "ведите здоровый образ жизни", а "вот три изменения, которые дадут наибольший эффект именно в вашем случае". Третье - среда: когда работодатель поддерживает профилактические визиты, когда страховая компания предоставляет преференции за участие в программах долголетия, тогда это становится социальной нормой в обществе и профессиональном окружении.

Государство может сформировать эту среду - через корпоративные программы, через интеграцию с системой ОМС, через просветительские кампании, которые разговаривают с людьми на человеческом языке.

Продление активной здоровой жизни - это общемировой тренд. Что нового появилось в исследованиях и достижениях в этой области - как зарубежных, так и российских?

Алексей Москалев: За последние несколько лет в биологии старения есть серьезные достижения. Из российских исследований - серьезные наработки в понимании биомаркеров старения, в том числе алгоритмы на основе искусственного интеллекта, позволяющие оценивать биологический возраст по данным стандартных анализов. Это важно именно для практической помощи людям. Модели биологического возраста на основе доступных данных - это реалистичный инструмент уже сейчас.

Также активно ведутся исследования геропротекторов - веществ и методов, направленных на регуляцию механизмов старения. Среди них особое внимание заслуживают природные вещества, так как их путь до клинического применения в профилактике ускоренного старения короче. Однако ведутся разработки и таргетных фармакологических препаратов-геропротекторов, и даже генных терапий. Это еще не клиника, но уже и не фантастика.

Конкретно

Четыре важных совета от директора Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ, члена-корреспондента РАН Алексея Москалева: