Жителя Приморья спасли после нескольких клинических смертей

С трудом, но спасли жителя Приморского края местные медики. Из-за тромба у 42-летнего мужчины несколько раз останавливалось сердце, наступало состояние клинической смерти.

© РИА Новости

Мужчине неожиданно стало плохо, ему вызвали скорую. Уже в карете скорой помощи медики диагностировали острый инфаркт миокрада. По дороге в больницу сердце пациента останавливалось несколько раз, но реанимационные мероприятия давали результат, возвращая мужчину к жизни.

«Во время вмешательства (операции в больнице) пациент пережил ещё два эпизода клинической смерти – сердце останавливалось из-за нарушений ритма и давления», – рассказали в минздраве Приморского края.

Пациент выжил и восстанавливается после операции.