Мужчину с редчайшим «банкетным» пищеводом спасли в Приморье

Поздно ночью в приемный покой Владивостокской клинической больницы № 4 по скорой доставили 52-летнего мужчину. Состояние пациента было тяжелым. После экстренных обследований дежурные врачи установили причину – диагноз оказался крайне редким и опасным.

У мужчины выявили спонтанный разрыв пищевода. Неофициально медики называют эту патологию «банкетным» пищеводом. По мировой статистике такое встречается очень редко: в год фиксируется всего несколько подобных случаев на миллион человек.

К спасению пациента подключилась команда сразу из двух медучреждений Приморья.

«Хирурги успешно устранили повреждение пищевода и выполнили малоинвазивную обработку тканей. Вмешательство провели максимально деликатным способом, чтобы снизить травматическую нагрузку на организм пациента», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

При разрыве пищевода сама операция – это только первый этап. Дальше пациенту нужно грамотное выхаживание. Чтобы исключить любые ошибки и выбрать верную тактику лечения, приморские врачи привлекли к работе специалистов из других регионов.

Совместный план дал результат. На сегодняшний день кризис миновал: пациент чувствует себя хорошо и восстанавливается в больничной палате.