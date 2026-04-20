Кардиолог назвал бессимптомную болезнь, провоцирующую 80% смертей

Врач-кардиолог Юрий Лопатин раскрыл пугающую статистику: почти 80% случаев внезапной остановки сердца связаны с ишемической болезнью, которая годами может никак не проявляться. В зоне особого риска — каждый второй взрослый россиянин с лишним весом.

Член-корреспондент РАН и профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин обратил внимание на коварство ишемической болезни сердца. По словам эксперта, этот недуг часто развивается в полной тишине, не подавая классических болевых сигналов, однако именно он становится первопричиной трагедии в четырех из пяти случаев внезапной смерти среди россиян.

Специалист в беседе с РИА Новости подчеркнул, что в группу повышенного риска входят не только люди, перенесшие инфаркт или страдающие аритмией, но и те, кто даже не подозревает о наличии проблем с сосудами и сердцем.

Помимо очевидных факторов, таких как повышенное давление и высокий уровень холестерина, профессор выделил стресс, малоподвижный образ жизни и курение.

Однако наиболее тревожной тенденцией Лопатин назвал масштаб эпидемии ожирения в стране: по его оценке, сегодня порядка 25% взрослого населения имеют диагностированное ожирение, а еще 62% сталкиваются с проблемой избыточной массы тела. Эти цифры автоматически переводят миллионы людей в категорию высокого риска по внезапной сердечной смерти.

Медик настоятельно рекомендовал обращать внимание на семейный анамнез. Если у кровных родственников были ранние инсульты, инфаркты или случаи скоропостижной кончины, это может говорить о наследственной предрасположенности к фатальным осложнениям.

Даже при отсутствии жалоб людям из этих категорий жизненно необходимо регулярно проходить обследования, чтобы выявить скрытую ишемию на ранней стадии, когда ее еще можно скорректировать терапией или образом жизни.

