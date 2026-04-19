Какие эмоции разрушают внутренние органы

Негативные эмоции — не просто переживания, а реальные триггеры для развития телесных заболеваний. Об этом NEWS.ru рассказала психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина.

По словам эксперта, внутренние переживания вызывают выброс адреналина и кортизола. Наиболее разрушительным действием для организма обладают гнев, обида и чувство внутреннего неудовлетворения.

«Неразрешённые вопросы, которые мучают человека, вызывают сильные мигрени. Груз ответственности, приводящий к стрессу, в свою очередь, может обернуться хронической болью в шее и плечах, когда человек в буквальном смысле вынужден всё нести на себе. Непрощённые обиды чреваты проблемами с ЖКТ», — предупредила Вершинина.

При этом психосоматолог подчеркнула, что если длительные негативные эмоции часто приводят к болезням, то позитивные, напротив, способствуют исцелению. Радость и смех ускоряют выздоровление благодаря выработке серотонина и эндорфинов, которые активизируют иммунитет и улучшают общее состояние организма.