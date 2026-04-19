Стоматолог предупредил об опасности дешевого лечения зубов

Пациенты нередко выбирают лечение корневых каналов по акции, ориентируясь в первую очередь на стоимость. Однако в эндодонтии именно стремление удешевить процедуру чаще всего приводит к повторному лечению и значительно более высоким расходам в будущем. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог Генрик Антонян, специалист в области современной эндодонтии, малоинвазивных методик и работы под операционным микроскопом.

© РИА Новости

По словам врача, сама по себе скидка не является проблемой. Риск возникает тогда, когда за сниженной ценой скрывается упрощение ключевых этапов лечения: диагностики, изоляции зуба, механической и медикаментозной обработки каналов, а также контроля качества пломбирования.

«Канал — это не один "ход", а сложная система с множеством ответвлений. Если хотя бы один этап выполнен поверхностно, инфекция остается внутри. Она может не проявляться сразу, но спустя время возвращается воспалением. В итоге зуб приходится перелечивать, и это уже совсем другие деньги и уровень сложности», — объясняет Антонян.

В современной стоматологической практике, по словам специалиста, ключевым фактором становится не скорость лечения, а его точность и предсказуемость результата. Для этого используются малоинвазивные протоколы и работа под увеличением, позволяющая контролировать каждый этап обработки каналов.

Антонян отмечает, что задача современной эндодонтии — не просто механически «закрыть каналы», а максимально тщательно удалить инфицированные ткани и обеспечить герметичное заполнение всей системы каналов на долгий срок.

Особое значение имеет сохранение собственных тканей зуба, прежде всего дентина, который определяет его прочность. Чем более аккуратно выполнено лечение, тем выше шанс сохранить зуб функциональным на годы вперед.

По словам врача, снижение стоимости лечения чаще всего означает сокращение времени приема и использование упрощенных протоколов. Это может включать отсутствие работы под микроскопом, сокращенную обработку каналов или недостаточную диагностику перед началом лечения.

«Экономия времени врача почти всегда отражается на качестве обработки каналов. А эндодонтия не прощает неточностей — даже небольшое упущение может привести к повторному воспалению», — отмечает специалист.

Отдельный риск связан с недостаточной визуализацией. Без увеличения врач может не заметить дополнительные каналы, ответвления или участки инфицированных тканей, которые остаются внутри зуба.

Опасность «дешевого» лечения каналов заключается в отсроченном эффекте. Сразу после процедуры зуб может не беспокоить пациента, создавая ощущение успешного лечения. Однако инфекция, оставшаяся внутри системы каналов, постепенно развивается.

Это может привести к: повторному воспалению и боли, необходимости перелечивания каналов и развитию хронического очага инфекции, в сложных случаях — к удалению зуба и последующей имплантации.

«Пациент обычно видит только стартовую цену и финальный результат. Но в эндодонтии решающее значение имеет то, насколько качественно выполнен первый этап лечения. Ошибки здесь всегда дорого обходятся позже», — подчеркивает Генрик Антонян.

По словам специалиста, лечение корневых каналов — это высокоточная работа, где важен каждый этап и каждая деталь. Использование современных технологий, включая операционный микроскоп и малоинвазивные протоколы, позволяет добиться герметичности и долговечности результата.

В противном случае «экономия» на первичном лечении нередко превращается в необходимость сложного и дорогостоящего перелечивания, а иногда — в потерю зуба.