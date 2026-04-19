В России предложили ввести поддержку для доноров грудного молока

Комплексную поддержку для доноров грудного молока, включая медицинские консультации и сертификаты на питание, стоит внедрять в российских медицинских центрах. Такое мнение ТАСС высказала президент ассоциации "Семейный ресурс" Ольга Постникова.

© РИА Новости

«Поддержка, на мой взгляд, необходима. Она может включать компенсацию сопутствующих расходов, организацию удобного процесса (например, помощь с хранением и передачей молока), медицинское и консультативное сопровождение, сертификаты на дополнительное питание», — считает эксперт.

По ее словам, подобный подход позволяет сохранить добровольный характер донорства и одновременно не создавать для женщины дополнительной нагрузки. При этом "вводить прямую оплату за донорство грудного молока не стоит", полагает Постникова.

«Такая мера меняет саму логику донорства. Появляется риск, что решение о передаче молока будет приниматься исходя из финансовых соображений, а не из возможностей и состояния женщины. В отдельных случаях это может привести к тому, что будут проигнорированы интересы собственного ребенка. Кроме того, при наличии оплаты возрастает вероятность сокрытия информации о здоровье или приеме препаратов, что напрямую влияет на безопасность. При этом важно разделять оплату как "вознаграждение за молоко" и "поддержку донора"», — указала она.

Национальная система

По мнению Постниковой, в России важно расширять донорство грудного молока. В настоящее время такая практика существует, но не носит системного характера, констатировала эксперт. При этом "потребность значительно шире, особенно в крупных перинатальных центрах".

«Донорское грудное молоко — это медицински значимый ресурс. Для недоношенных детей и новорожденных с заболеваниями оно снижает риски инфекций и осложнений, а значит влияет на исход лечения. В ситуациях, когда собственное вскармливание невозможно или временно ограничено, это один из наиболее безопасных и эффективных вариантов питания», — обратила внимание глава ассоциации.

В пример она привела международный опыт, включая Бразилию, где есть разветвленная сеть банков грудного молока. Как отметила Постникова, доноры там проходят медицинский отбор, регулярно сдают анализы, молоко собирается в том числе на дому и затем проверяется и обрабатывается в условиях, соответствующих медицинским стандартам. Приоритет в использовании донорского молока отдается детям с наибольшими рисками. Такая модель интегрирована в государственную систему здравоохранения и показывает устойчивые результаты, подчеркнула эксперт.

«С учетом этого можно говорить о том, что в России есть потенциал для развития аналогичной, адаптированной под национальные условия системы. Базовая инфраструктура уже существует: перинатальные центры, службы сопровождения семей, медицинские и социальные специалисты. При этом требуется организационное оформление, единые стандарты и расширение практики на уровне системы», — сказала она.

Постникова пояснила, что речь идет не о введении новой практики с нуля, а об ее последовательном развитии и масштабировании в рамках уже существующей инфраструктуры.