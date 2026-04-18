Бессонницу назвали ранним симптомом двух неизлечимых болезней

Невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала бессонницу ранним симптомом двух неизлечимых неврологических болезней. О том, в каких случаях нарушения сна могут быть опасны, она рассказала «Ленте.ру».

«Внезапная бессонница может указывать на болезнь Паркинсона. Также на начальной стадии этого недуга может развиться так называемое расстройство поведения в фазе быстрого сна — состояние, при котором человек активно двигается, разговаривает или размахивает руками в бессознательном состоянии. Причем проблемы со сном могут появиться за несколько лет до развития типичных двигательных симптомов — тремора, мышечной скованности», — предупредила Демьяновская.

Похожая ситуация, по словам врача, наблюдается и при болезни Альцгеймера. Она пояснила, что на ранних этапах заболевания может возникать нарушение циркадных ритмов — структурам головного мозга становится сложнее контролировать фазы сна и бодрствования. Человек начинает хуже засыпать, просыпается ночью, чувствует выраженную сонливость днем.

