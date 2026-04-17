На российском рынке появится более 500 новых лекарств

Более 500 новых лекарств и 1 000 медицинских изделий появятся на российском рынке. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России.

"Из стратегических задач выделяю дальнейшее совершенствование регуляторных процедур. В частности, проведена работа по оптимизации процесса регистрации отечественных продукции. Мы ожидаем, что этот шаг позволит вывести на рынок свыше 1 000 новых медицинских изделий и более 500 лекарств, в том числе для локализации этапов производства" - сказал Мурашко.