В РФ планируют зарегистрировать 94 жизненно необходимых препарата

В России до 2030 года должны быть зарегистрированы 94 препарата, производимых на территории РФ, из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"До 2030 года должно быть зарегистрировано 94 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП, производимых на территории России, и 8 новых радиофармпрепаратов", - сказала Голикова на итоговом заседании коллегии Минздрава России.

Она добавила, что в 2025 году зарегистрировано 25 международных непатентованных наименований отечественных лекарств из перечня ЖНВЛП, ранее не производящихся на территории страны. Также зарегистрирован 1 радиофармацевтический лекарственный препарат на базе изотопа фтора-18 для диагностики рака предстательной железы, сказала вице-премьер.