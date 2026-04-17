Названы 15 главных задач развития здравоохранения в России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на итоговом заседании коллегии ведомства представил презентацию, в которой обозначил 15 ключевых задач на ближайшие годы для российского здравоохранения.

В их числе - борьба с неинфекционными заболеваниями, включая стимулирование населения к ведению здорового образа жизни, а также внедрение популяционных технологий сбережения здоровья, охватывающих здоровое старение и активное долголетие.

Также предусмотрено создание условий для повышения качества, безопасности и доступности медицинской помощи. Среди прочих направлений - совершенствование охраны репродуктивного здоровья, развитие медицинской реабилитации, в том числе для участников СВО, и улучшение механизмов предоставления санаторно-курортного лечения и оздоровления граждан.

Кроме того, он говорил о необходимости обеспечивать биологическую безопасность, развитии системы социально-гигиенического мониторинга, совершенствовании финансовых механизмов, а также развитии службы крови и наращивании производства препаратов крови.

По словам министра, требуется внедрять новые медицинские и генетические технологии, добиваться технологической независимости в производстве высокотехнологичных биологических лекарств, биомедицинских клеточных продуктов, изделий тканевой инженерии и медицинских изделий.