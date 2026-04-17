Мурашко сообщил о беспрецедентных успехах в борьбе с туберкулезом

Достижение Россией исторического минимума по заболеваемости туберкулезом стало ключевой темой выступления министра здравоохранения Михаила Мурашко на коллегии ведомства. Глава Минздрава подчеркнул, что текущие показатели позволили стране официально покинуть список государств с высоким бременем этой болезни.

По словам министра, достигнутые результаты — не предел, и система здравоохранения нацелена на дальнейшее улучшение эпидемиологической ситуации.

Позитивную динамику подтвердила и вице-премьер Татьяна Голикова. В ходе доклада президенту она отметила, что системные меры по развитию медицины привели к устойчивому снижению смертности. Это касается не только туберкулеза, но и онкологических заболеваний, ВИЧ-инфекции и других социально значимых патологий.

Важным подспорьем в борьбе с болезнями стала новая методика оценки предотвратимой смертности, созданная ведущими медицинскими центрами страны, такими как Сеченовский и Пироговский университеты. Эксперты пришли к выводу, что летальные исходы при туберкулезе можно полностью исключить: половина из них предотвращается своевременной профилактикой, а оставшаяся часть — качественным и вовремя начатым лечением.

Также ВОЗ заявляет, что каждый пятый больной туберкулезом в Европе живет без диагноза.