Как изменилась общая заболеваемость россиян за последний год

Голикова: Общая заболеваемость россиян за год выросла на 3%
Общая заболеваемость населения России выросла на 3 процента по сравнению с 2024 годом, а первичная заболеваемость увеличилась на 0,3 процента, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава РФ.
По ее словам, рост показателей зафиксирован практически по всем классам болезней, что частично объясняется более качественным выявлением заболеваний благодаря повышению доступности медицинской помощи, развитию инфраструктуры, улучшению оснащения и кадрового обеспечения.
Голикова также отметила, что, несмотря на увеличение в 2025 году числа врачей на 7,8 тысячи и среднего медицинского персонала на 6,1 тысячи, потребность в них сохраняется.
Вместе с тем, как уже писала "РГ", по словам вице-премьера, доступность высокотехнологичной медицинской помощи растет: в прошлом году ее получили более 1,7 миллиона человек, что на 11 процентов выше показателя 2024 года.