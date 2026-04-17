В РФ призвали протестировать на ВИЧ каждого третьего россиянина

В Минздраве РФ призвали протестировать на ВИЧ каждого третьего россиянина
Каждый третий россиянин должен пройти тестирование на ВИЧ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава.
"Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение", – цитирует его ТАСС.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о снижении в стране смертности от онкологических заболеваний и ВИЧ. По словам Голиковой, туберкулез в РФ уже "победили".
До этого в Минздраве отметили, что после пандемии COVID-19 резко увеличилось число аутоиммунных заболеваний. В связи с этим появился новый термин – аутоиммунный реактом, который обозначает аутоиммунные нарушения, возникающие при неаутоиммунных болезнях.