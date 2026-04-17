Эпидемиолог рассказал, чем будем болеть весной

Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский рассказал, чем россияне будут болеть этой весной.

«Весной у нас будет меньше различных респираторных заболеваний, потому что мы будем больше находиться на свежем воздухе. И это, конечно, снизит возможность для распространения ОРВИ, а вот опасность кишечных инфекций сильно увеличивается», – сообщил он РИА Новости.

Покровский отметил, что паводки приводят к загрязнению воды, что повышает количество кишечных заболеваний. Кроме того, опасность начнут представлять насекомые, а также клещи.

