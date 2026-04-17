Минздрав изменил сроки записи на прием к врачу через «Госуслуги»

Россияне теперь могут записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги» за более длительный срок — на дату, превышающую установленные территориальной программой государственных гарантий сроки ожидания медпомощи. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

— Гражданин имеет право осуществить запись на прием к врачу и проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) на дату, превышающую установленные настоящей программой сроки ожидания оказания медицинской помощи, — сказано в материале.

В документе отмечается, что порядок записи и ее максимальные сроки определяются в территориальных программах государственных гарантий, передает ТАСС.

6 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству страны и общественному движению «Народный фронт «За Россию» усовершенствовать запись к врачу через портал «Госуслуги». В частности, он указал на необходимость внедрения отложенной записи и возможность приема в альтернативных медицинских учреждениях. Правительству РФ необходимо представить доклад об этом до 1 сентября.

Ранее в Государственной думе предложили ввести онлайн-консультации терапевта в городских поликлиниках. Письмо к министру здравоохранения Михаилу Мурашко направили депутаты фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев, Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер Владислав Даванков.