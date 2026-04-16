Медики спасли зрение родившемуся раньше срока ребенку

С секции "живой хирургии" начался Всероссийский конгресс, посвященный современным технологиям лечения витреоретинальной патологии. В прямом эфире были проведены семь самых сложных операций.

Так, в режиме реального времени из лазерной операционной калужского филиала МНТК имени академика С. Н. Федорова была продемонстрирована уникальная высокотехнологичная хирургия при ретинопатии недоношенных. Крошечная Софья родилась на 32-й неделе в поселке Мирный Курской области. Весила всего 1100 граммов. После выписки из перинатального центра в четыре месяца была срочно направлена на лечение в Калугу с диагнозом "ретинопатия недоношенных второй активной стадии". Это тяжелое заболевание, поражающее сетчатку глаз у детей, родившихся сильно раньше срока. Времени для оказания помощи критически мало, и только при обращении в специализированный центр есть шанс спасти зрение ребенка.

Благодаря мастерству и филигранной точности калужских специалистов малышке удалось сохранить зрение. Именно им принадлежит уникальная разработка по раннему выявлению и оказанию своевременной высокотехнологичной офтальмологической помощи таким младенцам. Директор филиала "Микрохирургии глаза" Александр Иванов отметил, что было осмотрено более 17 тысяч недоношенных детей не только в Калужской области, но и в соседних регионах. Выполнено более пяти тысяч различных видов операций при ретинопатии недоношенных, из которых 3,5 тысячи высокотехнологичных лазерных коагуляций. По данным учреждения, за последние 20 лет не зарегистрировано ни одного случая слепоты.