Мурашко назвал заболевания, которые сильнее всего вредят здоровью
Наибольший ущерб здоровью наносят ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России.
«Это атеросклеротические заболевания. <…> Это диабет. <…> Вопросы ожирения. <…> Это артериальная гипертония <…>. Вот эти четыре заболевания привнесли больше ущерб сегодня для состояния здоровья», — отметил он.