Штамм пыльцы Stratus вызывает "спящий поллиноз". Правда или вымысел?

В соцсетях и мессенджерах предупреждают, что…

…в России распространяется некий штамм растительной пыльцы под названием Stratus, который вызывает "спящий поллиноз". Утверждается, что страдают даже те, кто раньше не был аллергиком, а антигистаминные препараты не улучшают состояние.

А что на самом деле?

«Такого понятия, как штамм пыльцы, в принципе, не существует, — поясняет ТАСС Лариса Фабер, врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр "Инвитро". — Пыльца — это мужские репродуктивные клетки семенных растений, переносимые ветром или насекомыми для опыления. Она содержит белки, вызывающие сезонную аллергию (поллиноз) у чувствительных к ним людей. Пыльца — это не патогенные микроорганизмы, которые могут мутировать и образовывать штаммы».

Эксперт продолжает:

«В свою очередь Stratus — это штамм коронавируса (разновидность "омикрона"). В 2025–2026 годах он стал самым распространенным. По данным Роспотребнадзора, на него приходилось до 99% случаев COVID-19 в России и мире. Его симптомы похожи на ОРВИ, и из-за насморка их действительно можно спутать с аллергией, но причина не в пыльце, а в вирусе».

Заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник "Атлас", специалист превентивной медицины Ольга Александрова обращает внимание, что термин "спящий поллиноз" в доказательной медицине не используется. Это маркетинговый оборот, возникший из-за путаницы симптомов.

«Если у людей, ранее не страдавших аллергией, появляются заложенность носа, кашель, слабость и зуд, то чаще всего это проявление постковидного состояния. После перенесенного Stratus слизистые оболочки остаются раздраженными и гиперчувствительными, поэтому на фоне сезонного цветения реакция организма напоминает аллергию, хотя лабораторные тесты ее не подтверждают, — разъясняет Александрова. — Отличить одно от другого можно по реакции на лечение и результатам диагностики. При истинном поллинозе аллергопробы положительны, симптомы четко привязаны к контакту с пыльцой и купируются антигистаминными препаратами, тогда как при постковидной реакции тесты чистые, а антигистаминные не работают. Происходит это потому, что причина симптомов не в выбросе гистамина, а в инфекционном воспалении и повреждении слизистых».

Однако врач отмечает, что коронавирус действительно может спровоцировать дебют настоящей аллергии у людей с наследственной предрасположенностью.

Лариса Фабер добавляет, что симптомы, схожие с клиникой сезонного поллиноза, могут наблюдаться у людей с хроническими заболеваниями со стороны эндокринной системы, патологией желудочно-кишечного тракта, на фоне дефицитов витаминов и микроэлементов.

«Речь идет не об истинной аллергии, а о так называемой гиперреактивности дыхательных путей, которая напоминает аллергическую реакцию. Также после любой перенесенной вирусной инфекции, в частности ковидной, вероятны изменения в работе иммунной системы. Она становится более чувствительной, что может проявляться повышенной реакцией слизистых на раздражители. Триггерами могут быть пыльца растений, деревьев, реагенты, бытовая химия и т.п. Для выяснения причины развития симптомов повышенной реакции иммунитета, гиперчувствительности слизистых у пациента необходима консультация специалиста», — заключает эксперт.

Краткие итоги

Информация о штамме растительной пыльцы Stratus — выдумка. Так называется один из вариантов коронавируса семейства "омикрон". А диагноза "спящий поллиноз" не существует вовсе. При этом постковидное воспаление слизистых, напоминающее по симптомам аллергию, — вполне реальное явление.

