Офтальмолог рекомендовал лечить «мушки» в глазах лазерной хирургией

Операция необходима, если проблема сказывается на зрении.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-офтальмолог, катарактальный хирург клиники 3Z Константин Руссков.

«Внутри глаза находится стекловидное тело. Это такой каркас — система каналов, по которым жидкость внутри глаза передвигается. Здесь с возрастом откладываются продукты обмена — белки. При высокой близорукости, больше четырёх и пяти, бывает, это стекловидное тело изменяется, плавающие помутнения есть. Если они стойко снижают зрение, лечение есть. Это можно лазером разбить: более крупные — на мелкие, либо пойти на микроинвазивную операцию. Делают проколы на 0,5 мм, и эти мушки убирают».

Ранее Руссков назвал лазерную коррекцию зрения совершенно безопасной. Процедура эффективна в 98% случаев. Обычно операцию проводят после 18 лет, однако при некоторых нарушениях она может быть назначена и раньше, отметил специалист.