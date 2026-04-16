В РФ планируют зарегистрировать ряд новых лекарственных препаратов

В РФ в 2026 году планируют зарегистрировать пять новых лекарственных препаратов
Пять новых препаратов планируется зарегистрировать в РФ в 2026 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Вы видели достижения, которые были продемонстрированы сегодня на выставке, и эти достижения для гражданской медицины имеют существенное значение. В 2026 году у нас запланирована регистрация еще пяти лекарственных препаратов. Мы надеемся, что это все пройдет успешно и войдет в клиническую практику», — сказала Голикова на расширенном заседании итоговой коллегии ФМБА России.