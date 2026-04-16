Пациенты в России все чаще удовлетворены медицинской помощью

Удовлетворенность пациентов медицинской помощью выросла в России за последние пять лет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы видим, что практически на 7-8% ежегодно последние пять лет удовлетворенности [пациентов медпомощью] растут. И видим, что сегодня также граждане других стран активно приезжают лечиться в нашу страну", - сказал Мурашко на IX Съезде Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Он добавил, что за 2025 год число иностранных пациентов выросло на 25%.