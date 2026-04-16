Роспотребнадзор исключил риск распространения чумы в России

Риск распространения чумы на территории России исключен. Об этом сообщили в канале Роспотребнадзора в мессенджере Max.

«Благодаря проводимым мероприятиям Роспотребнадзору удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. Риск распространения чумы на территории Российской Федерации исключен», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор следит за ситуацией со случаем чумы на территории США в штате Аризона. Там в 2026 году выявлен очередной случай заболевания человека чумой. Ранее было опубликовано сообщение о первом случае заражения собаки в городе Санта-Фе.

В ведомстве отметили, что в 2025 году в мире было зарегистрировано 67 случаев чумы среди людей. Таким образом, эта особо опасная болезнь по-прежнему представляет глобальную угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в России расположены 11 природных очагов чумы. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют постоянный мониторинг их эпизоотической активности. В 2025 году в трех очагах зарегистрированы локальные эпизоотии чумы. При этом семь природных очагов чумы имеют трансграничный характер и располагаются на сопредельных территориях Казахстана, Монголии, Китая, Азербайджана и Грузии. В связи с этим Роспотребнадзор более 10 лет реализует программу по мониторингу трансграничных природных очагов чумы в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно специалисты подведомственных научных организаций Роспотребнадзора проводят совместные экспедиции в Казахстане, Монголии, Киргизии, а также с прошлого года впервые начаты исследования возбудителя инфекции на Мадагаскаре. Для отработки навыков совместного реагирования на угрозы инфекций за последние пять лет проведены 29 практических учений с общим охватом более 1,5 тыс. специалистов.

Также Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ нескольких тысяч доз российской противочумной вакцины.