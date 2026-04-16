Минздрав разъяснил, кто может получить бесплатную прививку от энцефалита

Вакцинация от клещевого энцефалита проводится за счет средств бюджета конкретного субъекта РФ и возможна только в случае издания соответствующего постановления главным государственным санитарным врачом региона или его заместителем, в остальных случаях прививку можно сделать за свой счет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и показана жителям эндемичных регионов, гражданам, выезжающим на такие территории, а также лицам, представляющим отдельные профессии, например, специалистам по лесозаготовке, сельскохозяйственной промышленности, геологам и другим. Вакцинация проводится за счет средств бюджета субъекта РФ и возможна только в случае издания соответствующего постановления главным государственным санитарным врачом региона или его заместителем", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что в иных случаях граждане вправе самостоятельно обратиться в медицинские организации, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности, для проведения вакцинации против клещевого энцефалита за счет собственных средств.