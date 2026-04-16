Россия перевыполнила план ВОЗ по лечению туберкулеза

Индикатор стратегии Всемирной организации здравоохранения «Ликвидировать туберкулез» по «снижению заболеваемости туберкулезом с 2015 по 2025 год на 50%» был достигнут в России в 2024 году, на год раньше, чем планировалось, об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, главный научный сотрудник, заведующая научно-организационным отделом Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Лариса Русакова.

Микобактерия туберкулеза давно считается одним из самых устойчивых к антибиотикам патогенов — супербактерий. Некоторые штаммы «не берет» ни один препарат, но даже в таких условиях Россия смогла выйти из списка стран с высоким уровнем туберкулеза. Более того, к 2035 году болезнь планируют искоренить совсем.

«Заболеваемость по-прежнему снижается, хотя, безусловно, данные во многом зависят от региона. В 2025 году в РФ заболело туберкулезом около 48 000 человек (в том числе впервые — около 40 000). Показатель территориальной заболеваемости, рассчитанный по числу впервые выявленных больных, в 2025 году составил 23,9 на 100 000 населения, снизившись на 58,6% к уровню 2015 года. Ежегодный темп снижения показателя за последние 5 лет составил 7,1%», — отметила Русакова.

Число умерших от туберкулеза с 2015 по 2024 год тоже уменьшилось на 67,3%. По словам специалиста, был отмечен очень высокий среднегодовой темп снижения показателя (11,4%) за последние 4 года.