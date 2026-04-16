Как отличить обычную тревогу от ОКР

Тревога — это нормальная реакция организма, которая помогает человеку справляться с опасностями и стрессом. Однако в некоторых случаях она может перерасти в расстройство или оказаться проявлением обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), предупреждают специалисты. Об этом сообщает портал The Conversation.

В повседневной жизни тревога проявляется, например, перед важным выступлением или в ситуации неопределенности. Такие реакции считаются естественными и даже полезными. Но если тревожные мысли становятся постоянными, усиливаются и начинают мешать работе, учебе или общению, речь может идти уже о тревожном расстройстве.

К наиболее распространенным формам относятся социальная тревожность, паническое и генерализованное тревожное расстройства. По оценкам специалистов, с подобными состояниями в течение жизни сталкивается до трети людей.

При этом ОКР, хотя и связано с тревогой, является отдельным диагнозом. Оно характеризуется навязчивыми мыслями — например, страхом заражения или сомнениями в собственных действиях — и повторяющимися ритуалами, такими как постоянные проверки или многократное мытье рук.

Главное отличие ОКР — степень выраженности симптомов. Если навязчивые мысли и действия занимают значительное время, вызывают сильный стресс и мешают нормальной жизни, это может указывать на расстройство.

Специалисты отмечают, что такие состояния не всегда заметны со стороны: часть ритуалов может происходить мысленно, а сами пациенты часто стараются скрывать симптомы.

Для лечения тревожных расстройств и ОКР применяется когнитивно-поведенческая терапия. При этом для ОКР используется специальный метод — постепенное столкновение с пугающими ситуациями без выполнения привычных ритуалов. В ряде случаев также назначаются антидепрессанты.

Эксперты подчеркивают, что рост популярности тем психического здоровья в соцсетях помогает снижать стигму, но может приводить к самодиагностике и путанице. Точный диагноз может поставить только специалист.