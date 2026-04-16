В Госдуме перечислили пять верных признаков клиник-мошенников

Масштаб мошенничества в частной медицине приобрел угрожающие размеры. По данным МВД, только одна сеть фальшивых клиник обобрала 11 тысяч россиян, а общая сумма ущерба перевалила за 1 миллиард рублей.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости констатирует: люди уходят из таких заведений с кредитами, но без реальной помощи. При этом средний чек в частной медицине вырос на треть, а в отдельных регионах превысил семь тысяч рублей. Однако, по словам парламентария, злоумышленников можно вычислить еще на пороге.

Первый тревожный звонок — агрессивная реклама срочных процедур и «бесплатных» обследований. Жертв заманивают обещаниями «льготной диагностики по квоте» или «скидки только сегодня». Настоящие врачи, в отличие от мошенников, не звонят с холодными предложениями и не пугают срочностью. Второй признак: после первого же анализа вам выносят страшный диагноз. Схема проста — человека приглашают на бесплатный чек-ап, берут биоматериал, но результаты не отдают. Вместо этого врач в ужасе сообщает, что пациент «почти при смерти», и тут же ведет в соседний кабинет оформлять займ.

Третий маркер — навязывание десятков анализов и «уникальных» панелей исследований. В группе риска — гинекология, онкология и иммунология. Здоровым женщинам назначают мазки на микоплазму или уреаплазму (эти бактерии в норме живут в организме и не требуют лечения), а пациентам без симптомов предлагают сдать онкомаркеры или проверить уровень селена с цинком. Дальше — подбор дорогих БАДов. Четвертый признак: психологическое давление и фразы-триггеры: «Соглашайтесь сейчас, потом будет поздно», «Акция только сегодня», «Без процедур состояние ухудшится». Если врач раздражается и не может внятно объяснить цель назначений — уходите немедленно.

Пятый, самый явный признак мошенничества — предложение оформить кредит или перевести деньги на «безопасный счет». Ни одна легальная клиника не требует от пациента брать займ на месте.

Перед визитом депутат советует проверять лицензию на сайте Росздравнадзора, читать отзывы на независимых площадках и адекватно оценивать цены. Если вы уже стали жертвой — сохраняйте чеки и договоры, пишите претензию руководству, а затем обращайтесь в Роспотребнадзор, Росздравнадзор или прокуратуру. Главное правило: здоровье не любит спешки и запугивания. Настоящий врач никогда не будет вас торопить.

