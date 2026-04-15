Эксперт рассказал, что россиянки стали чаще посещать гинекологов

Российские женщины стали чаще посещать гинекологов за последние пять лет, общее число посещений таких врачей выросло на 14%, из них с профилактической целью — на 31%. Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

«За последние 5 лет отмечается увеличение посещений женщинами врачей-акушеров-гинекологов, о чем свидетельствуют данные федерального статистического наблюдения. Общее число посещений женщинами врачей-акушеров-гинекологов с 2020 года выросло на 14%, из них с профилактической целью — на 31%», — сказала Долгушина.

Она отметила, что данная тенденция формируется в том числе благодаря внедрению диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, охват которой увеличивается из года в год. Так, в 2025 году охват репродуктивной диспансеризацией женщин превысил таковой в 2024 году в 1,5 раза.

Долгушина подчеркнула, что регулярные профилактические осмотры играют важную роль в заботе о женском здоровье, обеспечивая своевременное обнаружение заболеваний репродуктивной системы на более раннем этапе, а также факторы риска их развития, а затем позволяет провести своевременную терапию и профилактику.