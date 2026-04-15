Доктор ответил, что должно быть в дачной аптечке

Заведующая педиатрическим отделением Центра им. Рошаля Юлия Ровенская рассказала, что состав дачной аптечки формируется с учётом наиболее распространённых ситуаций: травм, аллергии, температуры, расстройства желудка и укусов насекомых.

Об этом сообщает Regions.ru со ссылкой на Telegram-канал центра.

По словам специалиста, в дачной аптечке обязательно должны присутствовать антисептики, перевязочные материалы, антигистаминные препараты, жаропонижающие, сорбенты и репелленты.

Ровенская добавила, что хранить аптечку следует вне доступа детей, а сроки годности проверять не реже раза в полгода.

