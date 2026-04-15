Как изменилось число трансплантаций гематопоэтических стволовых клеток в России

За последние три года в России в полтора раза увеличилось количество трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе мероприятии, посвященного 100-летию НМИЦ гематологии Минздрава.

© РИА Новости

«За последние три года количество трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, как аллогенных, так и собственных, увеличилось в полтора раза. На 20% выросло количество пациентов, получающих высокотехнологичные методы лечения», — передает его слова министерство в своем канале в Max.

Министр также добавил, что НМИЦ гематологии Минздрава вносит большой вклад в развитие службы крови и спасение пациентов. По его словам, 78% пациентов центра приезжают из регионов.

Этот центр является уникальной научной площадкой, на которой создаются передовые медицинские технологии, в том числе трансплантация стволовых клеток и клеточная терапия.