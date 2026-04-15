Определен фактор, повышающий риск развития побочных эффектов от лекарств

Эффект ноцебо — это клиническая ситуация, при которой у человека возникают или усиливаются неприятные симптомы не из-за прямого вредного действия препарата или процедуры, а вследствие негативных ожиданий, страха, тревоги и настороженного восприятия лечения, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федькина.

«Ноцебо способен вызывать не только эмоциональный дискомфорт, но и реальные физические симптомы: боль, тошноту, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, нарушения сна. Подобные реакции в повседневной клинической практике встречаются регулярно, особенно у пациентов с хронической болью, высокой тревожностью, функциональными нарушениями, длительным лечением и выраженным страхом побочных эффектов. Для практической медицины это принципиально важно, потому что ноцебо может снижать переносимость терапии, ухудшать самочувствие и подрывать доверие к лечению даже тогда, когда оно подобрано правильно и работает по основному заболеванию», — отмечает Федькина.

Спровоцировать данный эффект могут предшествующий негативный опыт лечения, повышенная тревожность, склонность фиксироваться на телесных ощущениях, чтение пугающей информации, опыт знакомых и даже форма подачи информации на приеме у врача или в аптеке при покупке лекарства.