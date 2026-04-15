В России появились врачи по здоровому долголетию

В России появились врачи, специализирующиеся на здоровом долголетии. Об этом в среду, 15 апреля, рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова в беседе с журналистами.

По ее словам, на данный момент в стране идет активное обучение таких специалистов. К настоящему времени необходимые знания уже получили первые 260 врачей. Кроме того, правительство ведет работу над созданием центров здорового долголетия по всей стране.

«Понятно, что им еще такой статус не присвоен, но есть мое поручение, и ребята в этом направлении работают», — цитирует ее РИА Новости.

Тем временем при поддержке партии «Единая Россия» 80 тысяч врачей и фельдшеров переехали работать в села. Так, например, в Крыму 70 медиков и 20 работников среднего звена направили в 19 медицинских организаций.

Кроме того, 11 февраля глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что врачи скорой помощи в рамках нового профессионального стандарта смогут помогать нуждающимся вне медицинской организации в случаях чрезвычайной ситуации.