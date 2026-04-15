В Югре врачи достали батарейку из желудка десятимесячного малыша

Операцию с ювелирной точностью выполнили хирурги Советской районной больницы: они достали из желудка 10-месячного малыша батарейку-таблетку, которую он вытащил из игрушки.

Как пишет портал ugra-news.ru, инородное тело врачи извлекли эндоскопическим сачком через маленький прокол. Такой метод используют для того, чтобы риск для детского организма был минимальным. На следующий день ребенок уже смог вернуться домой.

Специалисты констатируют: благодаря тому, что мама малыша быстро заметила пропажу батарейки из детской игрушки и сразу обратилась в больницу, удалось избежать серьезных последствий. Агрессивный желудочный сок способен быстро повредить тонкую металлическую оболочку элемента питания, и она прилипнет к стенкам пищевода, желудка или кишечника, вызовет химический ожог и даже перфорацию органов.