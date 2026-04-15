$75.8589.26

В США врач удалил пациенту печень вместо селезенки

Газета.Ru

Врача из США отправили под суд после того, как он провел операцию не на том органе. Об этом сообщает APNews.

© Газета.Ru

По версии следствия, хирург должен был провести операцию по удалению селезенки, но перепутал органы и избавился от печени. В результате 70-летний пациент потерял большое количество крови, спасти его медики не смогли.

После того, как об инциденте стало известно, специалист добровольно отказался от медицинской лицензии.

Подобный случай произошел в штате Миннесота. У 80 летней пенсионерки диагностировали разрыв селезенки, были показания по удалению этого органа.

Однако во время операции хирург удалил почку. При этом в выписке он отметил, что удалил именно селезенку, но обследование, сделанное после вмешательства, это не подтвердило.

Позже у женщины диагностировали болезнь почек, и она надеется добиться компенсации за халатность специалиста.

